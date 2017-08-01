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Первый канал рассматривает две кандидатуры на место ведущего Андрея Малахова, сообщает радио «Говорит Москва» со ссылкой на осведомленный источник.

Конкретных имен источник не назвал, «однако есть сведения, что они не принадлежат к кругу известных медийных персон», отмечается на сайте радиостанции.

Накануне источник сообщил РБК, что Малахов переходит на канал «Россия-1», где может заменить Бориса Корчевникова в программе «Прямой эфир».

В ВГТРК этого не подтвердили, но и не опровергли.

«У нас в отпуске все руководство, поэтому это физически не может случиться в данный момент», — заявили в пресс-службе холдинга.