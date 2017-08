А ты записался ко мне на стрижку?! Напоминаю мальчики- есть свободное время на следующей неделе- Дни: вторник, среда , пятница. Время уточняйте по тел : 8914-794-78-84 #Моника

A post shared by @monika9422 on Jun 15, 2017 at 5:20am PDT