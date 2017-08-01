Звезда Instagram погибла в ДТП, снимая мототрюки на камеру (4)

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В мире | 1 августа 2017 года, 21:42

Прославившаяся эффектными трюками на мотоцикле звезда инстаграма из российского Владивостока погибла в серьезном ДТП — она не справилась с управлением своего мотоцикла. Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на очевидцев в сообществе «Происшествия Приморья» в инстаграме.

Смертельная авария произошла 31 июля примерно в 18:40 на 33-м километре четырехполосной магистрали «Седанка--Патрокл». 40-летняя Ольга Пронина на своем супербайке BMW S1000 RR со стороны Патрокла в направлении Снеговой пади. По неизвестной пока причине на одном из поворотов мотоцикл занесло и вместе с пилотом откинуло на железное ограждение. От сильнейшего удара мотоцикл разорвало на части, которые разлетелись по всей дороге, а наибольшие части байка просто сгорели.

Несмотря на то что на водителе был застегнутый мотошлем, женщина получила несовместимые с жизнью травмы: прибывшие на место врачи «скорой» лишь констатировали смерть.

По словам очевидцев, она ехала со значительным превышением скорости.

Мой ласковый и нежный зверь #monika9422 #bmws1000rr #Моника

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Источник: Газета.ru
Комментарии 4
Dmitriy Skorokhodov13 минуты назад
"По словам очевидцев, она ехала со значительным превышением скорости." - жаль конечно, но хрустики превышающие скорость часто так заканчивают
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Leonardo Gromov16 минут назад
без обид,но смешно.... ЗВЕЗДА....потому что разделась и встала рядом с байком? конечно будут поклоники лайкать за вид. зато красиво ушла. Где экипировка? или там носки противоударные,зачем шлем тогда. Теперь её нет,поклоники пошли дальше лайкать. вопрос- смысл так звездить. Трюки? ладно,байка нет,я помолчу. пол инстаграмма приписываются и отписываются из-за мелочи
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Leonardo Gromov6 минут назад
нутк с головой надо дружить чтобы что-то сделать. рисковать не перестанут...вот тут надо уже плакать...если поможет
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