В мире |

Прославившаяся эффектными трюками на мотоцикле звезда инстаграма из российского Владивостока погибла в серьезном ДТП — она не справилась с управлением своего мотоцикла. Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на очевидцев в сообществе «Происшествия Приморья» в инстаграме.

Смертельная авария произошла 31 июля примерно в 18:40 на 33-м километре четырехполосной магистрали «Седанка--Патрокл». 40-летняя Ольга Пронина на своем супербайке BMW S1000 RR со стороны Патрокла в направлении Снеговой пади. По неизвестной пока причине на одном из поворотов мотоцикл занесло и вместе с пилотом откинуло на железное ограждение. От сильнейшего удара мотоцикл разорвало на части, которые разлетелись по всей дороге, а наибольшие части байка просто сгорели.

Несмотря на то что на водителе был застегнутый мотошлем, женщина получила несовместимые с жизнью травмы: прибывшие на место врачи «скорой» лишь констатировали смерть.

По словам очевидцев, она ехала со значительным превышением скорости.

Guys , this is for you !#monika9422 #bmws1000rr #Моника # За негатив в блок ‼️ Публикация от @monika9422 Июл 27 2017 в 4:59 PDT