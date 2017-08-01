Звезда Instagram погибла в ДТП, снимая мототрюки на камеру (4)
Прославившаяся эффектными трюками на мотоцикле звезда инстаграма из российского Владивостока погибла в серьезном ДТП — она не справилась с управлением своего мотоцикла. Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на очевидцев в сообществе «Происшествия Приморья» в инстаграме.
Смертельная авария произошла 31 июля примерно в 18:40 на 33-м километре четырехполосной магистрали «Седанка--Патрокл». 40-летняя Ольга Пронина на своем супербайке BMW S1000 RR со стороны Патрокла в направлении Снеговой пади. По неизвестной пока причине на одном из поворотов мотоцикл занесло и вместе с пилотом откинуло на железное ограждение. От сильнейшего удара мотоцикл разорвало на части, которые разлетелись по всей дороге, а наибольшие части байка просто сгорели.
Несмотря на то что на водителе был застегнутый мотошлем, женщина получила несовместимые с жизнью травмы: прибывшие на место врачи «скорой» лишь констатировали смерть.
По словам очевидцев, она ехала со значительным превышением скорости.
Ну что , все готовы к лету? Купальники купили? На днях побывала в шоуруме @empire_of_summer_vladivostok Какие же красивые купальники и туники, на все случаи жизни: от пляжного отдыха до прогулок мото отличная идея для сюрприза девушке - подарочный сертификат от @empire_of_summer_vladivostok Ваша любимая однозначно оценит. #bmws1000rr #monika9422 #Моника #безшлема