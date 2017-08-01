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Скандал вокруг российской певицы Юлии Самойловой, которая пропустила Евровидение-2017, а также срыв сроков подготовки к проведению мероприятия в Киеве, вынудили организаторов внести ряд изменений в регламент. Об этом сообщается на сайте Европейского вещательного союза.

"Несомненно, конкурс песни Евровидение-2017 в Киеве омрачили несколько нежелательных инцидентов, многие из которых едва не вынудили перенести мероприятие за пределы принимающей страны — Украины. Из-за этого пришлось внести ряд изменений и поправок в регламент предстоящих конкурсов", — говорится в сообщении организаторов.

В соответствии с новыми правилами, национальные вещатели теперь не должны будут включать в свои делегации лиц, которым ограничен въезд в страну-хозяйку Евровидения.

"Самой неприятной проблемой Евровидения в этом году стал запрет на въезд на Украину российского представителя", — считают в Европейском вещательном союзе.

Решение было принято в связи с инцидентом вокруг российской конкурсантки Юлии Самойловой, которую СБУ отказалась пускать в страну, проигнорировав требования Европейского вещательного союза. Певице запретили въезд на Украину за то, что она выступила с концертом в Крыму.

Источник: РИА Новости