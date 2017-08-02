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Китай во вторник, 1 августа, официально открыл свою первую зарубежную военную базу - на территории восточноафриканского государства Республика Джибути. Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая (НОАК) провели официальную церемонию открытия с поднятием флага и парадом. Торжественное событие совпало с 90-летней годовщиной основания НОАК.

Церемония открытия базы началась в 8 часов утра по местному времени, сообщила китайская газета "Жэньминь жибао". Прозвучали официальные гимны Республики Джибути и Китая. Затем над базой был торжественно поднят флаг КНР. После этого состоялся военный парад, в котором приняли участие только недавно прибывшие на базу военные.

Пекин официально описывает свою первую военную базу за рубежом как объект материально-технического обеспечения. Церемонию открытия посетило более 300 человек, сообщает Reuters со ссылкой на сообщение государственного радио Китая. В частности, на ней побывали заместитель командующего ВМС НОАК вице-адмирал Тянь Джун и министр обороны Джибути.

В сообщении китайского радио отмечается, что база в Африке позволит Китаю лучше поддерживать свое патрулирование в водах у берегов Сомали и Йемена, а также выполнять международные гуманитарные обязательства.

В середине июля Китай направил в Джибути корабли с военными для развертывания базы. В дипломатических кругах на этом фоне продолжались спекуляции о том, что КНР будет строить и другие подобные базы, к примеру, в Пакистане, но китайское правительство опровергло эту информацию.

Китай начал строительство базы материально-технического обеспечения в Джибути в прошлом году. В частности, она будет использоваться для пополнения запасов судов военно-морского флота, участвующих в миротворческих и гуманитарных миссиях у берегов Йемена и Сомали.

Джибути - государство, расположенное на восточном побережье континента. Оно занимает стратегическое положение на пересечении важнейших морских торговых путей. Республика расположена на входе в Красное море, ведущее к Суэцкому каналу.

В крошечной стране, зажатой между Эритреей, Эфиопией и Сомали, находятся также американская, японская и французская базы.