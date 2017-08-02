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В конце августа в финском городе Куопио пройдет новое соревнование - чемпионат мира по разговорам о погоде. Эта идея принадлежит местному обществу Korvanappiliitto ("Союз наушников-ракушек").

Данная организация существует всего год, и ее задача – изобретать и проводить новые мероприятия в Куопио.

Идея ЧМ по разговорам о погоде состоит в том, чтобы дать людям возможность выговориться настолько, насколько хватит сил и фантазии. Победителем станет тот, кто будет говорить о погоде дольше всех.

Организаторы напоминают, что погода – это излюбленная тема бесед финнов, а потому соревнование будет носить шуточный характер.

"Финнам теперь можно не пытаться придумывать других тем для разговоров", - смеется заместитель председателя общества Korvanappiliitto Мари Вяянянен.

Согласно правилам чемпионата, участнику вовсе не обязательно говорить о погоде текущего дня, он может вспоминать погоду прошлых лет, сравнивать погодные условия в разных городах, сообщает Служба новостей Yle.