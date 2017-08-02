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В конкурсе на право разместить у себя два агентства ЕС, базирующиеся пока в Лондоне, участвуют в общей сложности 23 европейских города. О готовности в связи с предстоящим Brexit принять Европейское агентство по лекарственным средствам заявили Бонн и еще 18 городов, среди которых Амстердам, Лилль, Милан и Братислава, сообщила Еврокомиссия.

Восемь городов конкурируют за право принять Европейское ведомство банковского надзора. Среди них - Франкфурт-на-Майне, в котором уже находится Европейский центральный банк. Он будет соревноваться, в частности, с Люксембургом, Дублином, Парижем, Веной и Варшавой. Брюссель и некоторые другие города предложили разместить оба агентства.

Эксперты Еврокомиссии оценят все города, подавшие заявки, по шести различным критериям, в частности, с точки зрения условий работы, транспортного сообщения, возможности быстрого и беспроблемного перезда. Кроме того, будет учитываться число уже имеющихся агентств ЕС в стране. В конце сентября Еврокомиссия представит шорт-лист кандидатов, а окончательное решение будет принято в ноябре на Совете ЕС путем тайного голосования.

Оба агентства ежегодно проводят сотни конференций и других мероприятий с участием экспертов со всего мира. По последним данным, за счет этих мероприятий у лондонских отелей имелось около 39 000 дополнительных ночевок в год.