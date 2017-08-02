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При конвоировании фигурантов по делу так называемой "банды GTA" в суд, где они напали на полицейских, по всей видимости, были допущены серьезные нарушения.

Пятерых обвиняемых должны были сопровождать в суд не менее десяти полицейских, сообщил РБК, сославшись на имеющуюся в его распоряжении инструкцию МВД для служебного пользования. Таким образом число конвоиров было занижено в пять раз.

По данным Следственного комитета, подсудимых, которым инкриминировалось совершение серии убийств, доставляли в суд всего два конвойных, включая женщину. Ввиду тяжести обвинения и широкого резонанса вокруг дела полиция была обязана обеспечить в суде особых режим охраны, в частности разместить полицейских в штатском среди сотрудников, указывает далее РБК со ссылкой на изученный им служебный документ МВД от марта 2006 года.

Подсудимых должны были доставлять из конвойного автомобиля по одному, заявил глава профсоюза московских полицейских Михаил Пашкин.

"Если людей не хватает, конвойные могут обратиться за помощью к ОМОНу или к приставам", - добавил он. По его словам, инцидент в Мособлсуде является результатом "грубой ошибки конвоя".

Кроме того, при конвоировании запрещено пользоваться лифтом, сообщил в интервью изданию Gazeta.ru ветеран МВД Никита Коновалов. Подсудимых ведут на заседание по специальной "конвойной" лестнице, где на полицейского напасть сложнее, чем в замкнутом пространстве лифта, добавил он.

Следственный комитет РФ (СКР) возбудил уголовное дело по факту перестрелки в Московском областном суде, которая завязалась в лифте между пятью подсудимыми - предполагаемыми участниками так называемой "банды GTA"- и силовиками.

Фигуранты дела напали в лифте на конвойных и завладели их оружием. Конвоиры вызвали сотрудников Росгвардии, после чего завязалась перестрелка, сообщил СКР. В результате трое подсудимых были застрелены, двое других госпитализированы с тяжелыми огнестрельными ранениями. Кроме того, в плечо ранен сотрудник Росгвардии, конвоиры получили множественные телесные повреждения, один из них доставлен в больницу.

По делу "банды GTA", получившей прозвище по аналогии с компьютерными играми Grand Theft Auto, проходят девять выходцев из Средней Азии. Их обвиняют в нападениях на водителей на подмосковных трассах и в Калужской области в 2012-2014 годах.

Они устраивали засады водителям, выкладывая на дорогу острые предметы, а затем расстреливали людей в остановившихся машинах. Всего было совершено 16 нападений, в ходе которых погибли 17 человек. В ноябре 2014 года были задержаны девять предполагаемых членов банды. Ее глава Ибайдулло Субханов был застрелен при задержании.