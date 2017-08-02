Трамп запустил в Facebook видеоканал с "реальными" новостями (1)
Президент США Дональд Трамп запустил собственный канал реальных, а не «фейковых» новостей в социальной сети Facebook, передает РИА Новости.
«После месяцев упреков в адрес СМИ в создании ложных новостей президент Трамп запустил новостную программу на своем Facebook, где ведущей выступает его невестка Лара», — пишет издание BuzzFeed.
Первая запись на канале появилась еще 20 июля. На видео Лара обратилась к 23 миллионам подписчиков американского президента с призывом следить за выпусками каждую неделю. «Мы будем предоставлять вам только факты, следите за новостями», — сказала она.
По данным издания, Белый дом пока не ответил на вопрос, нужно ли считать Лару Трамп частью президентской команды по коммуникациям. Ранее она являлась продюсером телепрограммы Inside Edition и часто выступала в поддержку кампании Трампа.
Трамп регулярно обрушивается в Twitter на критически настроенные к нему СМИ, многие из которых, по его словам, являются «фейковыми». Подавляющее большинство СМИ на выборах поддерживали его оппонента Хиллари Клинтон и продолжают критическое освещение администрации после вступления Трампа в должность президента.
Кто не понял, тот поймёт (немножко позже)