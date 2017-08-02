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Хакер из Великобритании сумел разыграть чиновников из администрации президента США Дональда Трампа, а также одного из его сыновей.

Хакеру, называющему себя "почтовым пранкером", удалось убедить одного из старших советников Трампа по кибербезопасности, что он является зятем президента Джаредом Кушнером.

Пранкер опубликовал выдержки из электронных писем, которыми он обменивался с сотрудниками Белого дома, в своем "Твиттере". Сам себя он также назвал "ленивым анархистом" и сообщил, что розыгрыши придумал для развлечения.

Он пообещал больше не атаковать Белый дом, посоветовав США усилить меры кибербезопасности. В Белом доме телеканалу Си-эн-эн сообщили, что расследуют произошедшее и очень серьезно относятся к инциденту.

Вот три наиболее заметных момента розыгрыша:

Советник по национальной безопасности Том Боссерт поверил в то, что Джаред Кушнер приглашает его на вечеринку и незамедлительно сообщил адрес своей электронной почты.

"Том, мы организуем что-то типа вечеринки в конце августа, - говорится в письме фальшивого Кушнера. - Было бы здорово, если бы ты пришел. Обещаю, что закуски будут не хуже тех, что мы ели в Ираке. Пусть это будет классная вечеринка".

Том Боссерт ответил следующее: "Спасибо, Джаред. После таких обещаний я не могу отказаться. И вот тебе, если нужен, мой личный почтовый ящик".

Боссерт пока не прокомментировал случившееся.