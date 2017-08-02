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Народный депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко в интервью изданию "Главком" рассказала о работе в службе секса по телефону и участии в украинской "Битве экстрасенсов".

По ее словам, когда ей был 21 год, она искала работу и увидела объявление, где требовалась "девушка с приятным голосом и умением разговаривать на любые темы". На собеседовании ей предложили прочитать эротическую сцену из бульварного романа.

"Я себе сказала: "Ты актриса, ты это прочтешь". Прочитала. Зарплата в то время была шикарная – 100 долларов в час", — добавила Савченко.

По ее словам, в работе ей помогло "адекватное отношение ко всему". Савченко пояснила, что в ее семье никогда не делали акцент на гендерное неравенство.

"Несет парень ведро воды — и ты несешь ведро воды. Вам по шесть лет, вы маленькие — какая между вами разница? У меня было заложено нормальное восприятие противоположного пола", — добавила депутат.

По ее мнению, такое воспитание также очень помогло ей во время службы с мужчинами-военными, где была общая душевая.

"Когда ты становишься под душ после работы на улице в 35-градусную жару, когда у тебя синяки и ссадины по всему телу, тебе совершенно безразлично, кто моется рядом с тобой. Просто наслаждаешься водой", — отметила Савченко.

Она также рассказала про съемки в передаче "Битва экстрасенсов".

Продюсерам понадобился снайпер, и они обратились к Савченко.

"Я сначала отказалась, но они никого другого не нашли, снова мне позвонили, и я согласилась. Мне стало интересно посмотреть на вранье изнутри", — пояснила депутат.

Источник: РИА Новости