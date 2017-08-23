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Министр культуры Владимир Мединский назвал «очень печальной ситуацией» домашний арест режиссера Кирилла Серебренникова, передает «Интерфакс».

«Это очень печальная ситуация. Очень прискорбная», — сказал он.

Ранее 23 августа Басманный суд Москвы отправил Серебренникова под домашний арест до 19 октября 2017 года. При этом ему запрещено покидать место жительства без письменного разрешения, а также общаться с кем-либо, кроме близких родственников и адвоката.

Режиссер за день до этого был задержан по подозрению в организации хищения 68 миллионов рублей, которые были выделены Минкультуры театральной организации «Седьмая студия». По версии СК, Серебренников вместе с гендиректором студии Юрием Итиным намеренно завышали стоимость и количество работ по проекту «Платформа». Однако режиссер свою вину не признает.

Также следствие сообщало, что Серебренников и Итин поручали бывшему генеральному продюсеру «Седьмой студии» Алексею Малобродскому и бывшему главному бухгалтеру Нине Масляевой заключать фиктивные договоры с подконтрольными юридическими лицами и частными предпринимателями. Затем эти средства выводились, обналичивались и распределялись режиссером между участниками схемы. На данный момент Масляева и Малобродский находятся в СИЗО, а Итин — под домашним арестом.