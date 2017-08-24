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В голландском городе Роттердам в последнюю минуту было отменено выступление американской рок-группы Allah-Las из-за угрозы теракта.

Неподалеку от концертного зала был обнаружен фургон с газовыми баллонами. Как сообщил мэр Роттердама, информация о возможной угрозе поступила от испанской полиции.

Водитель фургона с испанскими номерами был задержан, рассказал журналистам мэр Ахмед Абуталеб. При этом он подчеркнул, что пока неизвестно, есть ли связь между предполагаемой угрозой и обнаружением фургона.

Водителя фургона доставили в отделение полиции для допроса, рассказали в полиции. По сообщению испанской газеты El Pais, он - гражданин Испании.

Сообщается, что фургон осматривала бригада саперов. Концертная площадка была оцеплена полицейскими в бронежилетах, а зрителей разворачивали на входе.

"После того как полицейские взяли под охрану периметр вокруг концертного зала, был обнаружен фургон с газовыми баллонами", - рассказал мэр Роттердама и призвал не делать поспешных выводов.

В 2016 году музыканты Allah-Las рассказали в интервью газете Guardian, что они регулярно получают угрозы от мусульман, которых оскорбляет слово "Аллах" в названии группы.

Они объяснили, что придумали название с религиозным звучанием, вдохновившись названием другой популярной группы Jesus and Mary Chain.

Источник: bbc.com