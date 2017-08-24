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В американском городе Сент-Луис (штат Миссури) водитель автомобиля протаранил толпу людей, передает телеканал Fox News.

В результате происшествия несколько человек получили ушибы и ссадины. По данным СМИ, госпитализация им не потребовалась. Отмечается, что инцидент произошел рядом с местом проведения всенощного бдения в память о местном жителе Киви Херринге, который был накануне убит полицейскими.

Источник: tvzvezda.ru