В США разыграли рекордный джекпот в 758 млн долларов
В мире | 24 августа 2017 года, 09:24
В США был разыгран рекордный джекпот лотереи Powerball в $758 млн, передает ABC News.
Один выигрышный билет был продан в Массачусетсе, выпала комбинация: 6, 7, 16, 23, 26 и 4. Отмечается, что вероятность угадать все шесть цифр составляет 1 к 292,2 млн.
Если победитель решит сразу забрать выигрыш наличными, он получит $443,3 млн.
Ранее в США был сорван джекпот в $1,5 млрд, но тогда были проданы три выигрышных билета.
Источник: gazeta.ru