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В США был разыгран рекордный джекпот лотереи Powerball в $758 млн, передает ABC News.

Один выигрышный билет был продан в Массачусетсе, выпала комбинация: 6, 7, 16, 23, 26 и 4. Отмечается, что вероятность угадать все шесть цифр составляет 1 к 292,2 млн.

Если победитель решит сразу забрать выигрыш наличными, он получит $443,3 млн.

Ранее в США был сорван джекпот в $1,5 млрд, но тогда были проданы три выигрышных билета.

Источник: gazeta.ru