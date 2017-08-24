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Террористическая группировка "Исламское государство" впервые опубликовала видеообращение на испанском языке, в котором угрожает Испании новыми атаками. Об этом пишет газета El Pais.

"С позволения Аллаха, Андалусия вновь станет землёй халифата. <...> Джихад не имеет границ. Джихад там, где вы находитесь. <...> Испанские христиане, не забывайте пролитую кровь мусульман во время испанской инквизиции", — говорит на видеозаписи человек, идентифицированный как Абу Лаис Аль-Курдуби.

Как сообщалось ранее, 17 августа фургон совершил наезд на толпу на пешеходной улице Рамбла в центре Барселоны. Позднее в Камбрильсе неизвестные на фургоне пытались въехать в пешеходную зону. В результате нападений погибли 15 человек, порядка 130 пострадали.

Позднее ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Барселоне.

Источник: russian.rt.com