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Разработчики приложения AnTuTu, предназначенного для определения скорости действия мобильных гаджетов, опубликовали список смартфонов, набравших самое большое количество баллов в тестах.

Самым быстрым смартфоном на сегодняшний день, по оценкам AnTuTu, стал китайский флагман OnePlus 5 (181 тысяча баллов), второе место занял HTC U11 (180 тысяч баллов), третье, четвертое и пятое места заняли Samsung Galaxy S8+ (172,6 тысячи баллов), Galaxy S8 (172,4 тысячи баллов) и Xiaomi Mi6 (172,1 тысячи баллов).

В список наиболее производительных смартфонов также вошли iPhone 7 Plus, Sony Xpreia XZ Premium, iPhone 7, OnePlus 3T и OnePlus 3. Кроме того, создатели AnTuTu опубликовали рейтинг самых производительных Android-смартфонов. В нем по понятным причинам отсутствуют iPhone 7 и 7 Plus, зато добавились LeEco Le Pro 3 и Asus ZenFone 3 Deluxe.

Источник: rg.ru