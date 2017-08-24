Трампа вновь призвали отправить летальное оружие на Украину (4)
«США давно не предоставляют Украине оборонительную летальную помощь, необходимую ей для сдерживания и защиты от дальнейшей российской агрессии», — сказал он.
В марте Маккейн также заявлял, что Украине нужно предоставить оружие для защиты от России.
Кроме того, министр обороны Литвы Раймундас Кароблис также призвал США к поставкам оружия на Украину.
«Помощь со стороны США должна быть не только символической: она должна заключаться в поставках специфического оружия», — цитирует ТАСС министра.
Кароблис также выразил надежду, что «рано или поздно такое решение Вашингтоном будет принято» — и тогда, по его словам, другие страны могут последовать примеру Америки.
Как говорится "Дайте дурню стеклянный член..."!
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Хорош трындеть.Оно.это летательное.давно на Украине и успешно осваивается в том числе интербригадами ДНР и ЛНР.
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Володя возьмет на себя смелость направить вооружение С Кореи и талибам? Или направлять и решать только прерогатива США?
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