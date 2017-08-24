Сенатор Джон Маккейн снова призвал президента США Дональда Трампа предоставить Украине летальное оружие, поскольку глава Пентагона Джеймс Маттис прибывает в эту страну для встречи с украинским президентом Петром Порошенко и министром обороны Степаном Полтораком. Об этом сообщает The Hill.

«США давно не предоставляют Украине оборонительную летальную помощь, необходимую ей для сдерживания и защиты от дальнейшей российской агрессии», — сказал он.

В марте Маккейн также заявлял, что Украине нужно предоставить оружие для защиты от России.

Кроме того, министр обороны Литвы Раймундас Кароблис также призвал США к поставкам оружия на Украину.

«Помощь со стороны США должна быть не только символической: она должна заключаться в поставках специфического оружия», — цитирует ТАСС министра.

Кароблис также выразил надежду, что «рано или поздно такое решение Вашингтоном будет принято» — и тогда, по его словам, другие страны могут последовать примеру Америки.