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Президент Франции Эммануэль Макрон за три месяца в Елисейском дворце потратил на услуги визажиста 26 тысяч евро, передает в четверг глянцевый журнал Closer.

"Эммануэль Макрон потратил более 26 тысяч евро на подкрашивание лица всего за три месяца в Елисейском дворце. Наши коллеги обнаружили два счета на 10 и 16 тысяч евро", — отмечает издание.

В статье говорится, что "визажист по имени Наташа М. (Natacha M.) работала с президентом в ходе избирательной кампании и обеспечена работой на ближайшие пять лет благодаря избранию экс-министра президентом".

Год назад, в июле 2016 года, сатирический еженедельник Canard enchaine сообщил, что парикмахер Франсуа Олланда, занимавшего тогда пост главы государства, получает 9895 евро в месяц с 2012 года, причем к этой сумме могут прибавляться дополнительные выплаты и "семейные пособия".

Позднее официальный представитель правительства Стефан Ле Фоль подтвердил эту цифру. Тогда Олланд решительно отверг упреки относительно зарплаты своего сотрудника. Он заявил, что снизил бюджет Елисейского дворца и сократил штат администрации на 10%.