В мире |

Президент США Дональд Трамп — запугивающий женщин гад. Об этом заявила политик-демократ Хиллари Клинтон, аудиофрагмент ее новой книги What Happened («Что случилось») был представлен в эфире телепрограммы Morning Joe на телеканале MSNBC.

«Шли вторые президентские дебаты, и Дональд Трамп постоянно оказывался позади меня. За два дня до этого мир услышал, как он хвастался приставанием к женщинам. Теперь мы были на одной маленькой сцене, и куда бы я ни пошла, он следовал за мной, не сводил с меня глаз, строил рожи. Было очень некомфортно, он буквально дышал мне в спину. У меня были мурашки», — озвучила написанные ею строки сама Клинтон.

«Это был один из тех моментов, когда хочется поставить жизнь на паузу и спросить окружающих: "Ну, что же делать?" Остаться спокойной, улыбаться и делать вид, что он не вторгается в твое личное пространство? Или обернуться, посмотреть ему прямо в глаза и сказать громко и четко: "Отвали, гад. Уйди от меня. Я знаю, ты любишь пугать женщин, но меня не запугаешь, так что проваливай"», — закончила она.

8 октября 2016 года достоянием общественности стала запись разговора Трампа с радиоведущим Билли Бушем. Бизнесмен хвастался, что целует женщин и хватает за интимные места без разрешения, потому что он звезда, и ему это можно.

Вторые дебаты между Трампом и Клинтон прошли 9 октября 2016 года. Выборы состоялись 9 ноября, на них республиканец одержал победу.