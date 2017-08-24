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Глава Пентагона Джеймс Мэттис на совместном брифинге с украинским лидером Петром Порошенко заявил, что США намерены расширить сотрудничество двух стран.

Выступление двух лидеров транслирует телеканал «112 Украина». «У нас есть намерение усилить наше сотрудничество. Недавно мы утвердили поставку техники на $175 млн, включая специальное оборудование, которое усилит обороноспособность Украины», — заявил Мэттис.

Ранее стало известно, что Порошенко во время встречи с Мэттисом обсудил развёртывание миротворческой миссии ООН в Донбассе.

23 августа официальный представитель Госдепа США Хезер Науэрт сообщила, что решение по поставкам летального оружия на Украину пока не принято.