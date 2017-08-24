В центре Киева прогремел взрыв (3)

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В мире | 24 августа 2017 года, 15:09

Неизвестный предмет взорвался на улице Грушевского в центре Киева в день празднования независимости Украины, два человека пострадали, сообщила пресс-служба столичной полиции.

"В результате мужчина и женщина получили телесные повреждения. На месте работает следственно-оперативная группа и эксперты-взрывотехники", — говорится в сообщении на сайте полиции города. Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия, информация о пострадавших уточняется.

Источник: РИА Новости
Комментарии 3
к гадалке1 день назад
не ходи, ясно кто виноват. неужели порошенко ещё не вынес свой вередикт, за столом наверно,некогда
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GM1 день назад
Это был праздничный салют,правда Китайский
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Тихонова Наталья 1 день назад
Теперь новый стиль в мире :"Все что угодно кроме нормального "...Закономерность деградированного мира !!! SOS- сама ЖИЗНЬ... теперь ЗАГАДКА ! Группа поддержки 03...
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