В центре Киева прогремел взрыв (3)
В мире | 24 августа 2017 года, 15:09
Неизвестный предмет взорвался на улице Грушевского в центре Киева в день празднования независимости Украины, два человека пострадали, сообщила пресс-служба столичной полиции.
"В результате мужчина и женщина получили телесные повреждения. На месте работает следственно-оперативная группа и эксперты-взрывотехники", — говорится в сообщении на сайте полиции города. Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия, информация о пострадавших уточняется.
У Києві на вулиці Грушевського пролунав вибух — поліція очіплює урядовий квартал pic.twitter.com/1rot2BEPMq— Hromadske.UA (@HromadskeUA) 24 августа 2017 г.
Источник: РИА Новости
не ходи, ясно кто виноват. неужели порошенко ещё не вынес свой вередикт, за столом наверно,некогда
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Это был праздничный салют,правда Китайский
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Теперь новый стиль в мире :"Все что угодно кроме нормального "...Закономерность деградированного мира !!! SOS- сама ЖИЗНЬ... теперь ЗАГАДКА ! Группа поддержки 03...
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