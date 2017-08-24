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Неизвестный предмет взорвался на улице Грушевского в центре Киева в день празднования независимости Украины, два человека пострадали, сообщила пресс-служба столичной полиции.

"В результате мужчина и женщина получили телесные повреждения. На месте работает следственно-оперативная группа и эксперты-взрывотехники", — говорится в сообщении на сайте полиции города. Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия, информация о пострадавших уточняется.