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После того как пожарные спасли обитателей фермы в центральном графстве Уилтшир, хозяева забили несколько поросят и приготовили из них сосиски, чтобы угостить членов пожарной команды. Этот поступок вызвал восхищение огнеборцев и недовольство местных вегетарианцев.

Восемнадцать поросят и две свиноматки были спасены из горящей фермы в феврале, когда вспыхнул ангар с 60 тоннами сена. На днях управляющая фермой Рэйчел Риверс поблагодарила пожарных за помощь, угостив команду колбасками, изготовленными из подрощенных и забитых поросят. Пожарные опубликовали на своей странице в Facebook фотоотчет с барбекю-вечеринки и заверили, что колбаски были "фантастическими", сообщает BBC.

Вид пожарных, с аппетитом уплетающих угощение из спасенных ими же свиней, возмутил представителей движения за этическое обращение с животными.

"Мы отправим пожарным и спасателям из Дорсета и Уилтшира вегетарианские колбасы, чтобы они поняли, как легко быть героями для свиней - избавляя их от страданий", - пояснила представитель движения Мими Бекечи.

В свою очередь, Рэйчел Риверс заявила, что сельское хозяйство - это ее образ жизни и способ заработать. Она напомнила, что разводит поросят на мясо. Достигнув шестимесячного возраста, они бы все равно отправились на убой.

"Я даю этим животным все самое лучшее, что могу дать, до тех пор, пока они не отправятся на убой и не пойдут на переработку в продукты питания. Возможно, это немного грустно. Но я думаю, отправить их пожарным в качестве благодарности было хорошим способом сказать спасибо", - отметила Риверс.

А владелец фермы Конон Джеральд Осборн добавил: "Неизбежной частью сельского хозяйства является смерть животного, которое идет нам в пищу".

Пожарные заверили, что были очень растроганы подарком, который оказался "фантастическим" на вкус, однако после недовольства зоозащитников удалили фотографии со своей страницы. "Мы признаем, что это могло кого-то обидеть. Мы приносим извинения за это и удаляем сообщения", - говорится в опубликованном объяснении.