Названа дата первого "Прямого эфира" с Малаховым (2)
В мире | 24 августа 2017 года, 20:48
Объявлена дата первого «Прямого эфира» с Андреем Малаховым. Как сообщает канал «Россия 1» на своем сайте, программа выйдет в пятницу, 25 августа.
Ранее стало известно, что передача бывшего телеведущего Первого канала начнет выходить на «второй кнопке» в понедельник, 28 августа.
В пятницу же зрителям покажут «предысторию» – «очную ставку» Малахова со своим коллегой Борисом Корчевниковым, бывшим ведущим «Прямого эфира».
Как уже сообщалось, фотографии со съемок новой программы Малахова на канале «Россия 1» появились в соцсетях. Также сообщалось, что источник назвал тему первого выпуска новой передачи Малахова.
Источник: Газета.ru
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