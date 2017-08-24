Названа дата первого "Прямого эфира" с Малаховым (2)

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В мире | 24 августа 2017 года, 20:48

Объявлена дата первого «Прямого эфира» с Андреем Малаховым. Как сообщает канал «Россия 1» на своем сайте, программа выйдет в пятницу, 25 августа.

Ранее стало известно, что передача бывшего телеведущего Первого канала начнет выходить на «второй кнопке» в понедельник, 28 августа.

В пятницу же зрителям покажут «предысторию» – «очную ставку» Малахова со своим коллегой Борисом Корчевниковым, бывшим ведущим «Прямого эфира».

Как уже сообщалось, фотографии со съемок новой программы Малахова на канале «Россия 1» появились в соцсетях. Также сообщалось, что источник назвал тему первого выпуска новой передачи Малахова.

Источник: Газета.ru
Комментарии 2
grp 10 часов назад
Малахов достал всех. Нормальные люди его не смотрят
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grp 10 часов назад
7491
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