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Объявлена дата первого «Прямого эфира» с Андреем Малаховым. Как сообщает канал «Россия 1» на своем сайте, программа выйдет в пятницу, 25 августа.

Ранее стало известно, что передача бывшего телеведущего Первого канала начнет выходить на «второй кнопке» в понедельник, 28 августа.

В пятницу же зрителям покажут «предысторию» – «очную ставку» Малахова со своим коллегой Борисом Корчевниковым, бывшим ведущим «Прямого эфира».

Как уже сообщалось, фотографии со съемок новой программы Малахова на канале «Россия 1» появились в соцсетях. Также сообщалось, что источник назвал тему первого выпуска новой передачи Малахова.