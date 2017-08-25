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Французская компания Fireworld разработала шпионское приложение для компьютеров, которое призвано определить, являются ли сыновья пользователей геями. Об этом сообщает BBC News.

На сайте компании сообщалось, что с помощью ПО можно взломать аккаунт подростка в Facebook и проверить, не смотрел ли он гей-порно.

На необычные услуги обратила внимания французская Организация по защите прав подростков-гомосексуалов. Активисты заметили, что производители шпионских программ акцентировали внимание именно на парнях. После того, как скриншоты с сайта были опубликованы в Twitter, Fireworld удалила статью, посвященную приложению.

Авторы материала отмечали, что подросток скорее всего гей, если "заботится о себе", любит чтение и театр, застенчив и может иметь пирсинг.

Во Франции запрещено устанавливать на компьютеры шпионское программное обеспечение без ведома владельца.