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Памятник первооткрывателю Америки Христофору Колумбу могут демонтировать в Нью-Йорке, если его признают «символом расизма». Об этом сообщает Mediate.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио написал в своем твиттере, что «после событий в Шарлотсвилле, администрация города проверит все памятники в городе на наличие признаков насилия».

По словам некоторых чиновников, памятник первооткрывателю Америки может стать одним из признаков ненависти и расового превосходства.

«Я буду ждать решения комиссии, как я уже сказал, Христофор Колумб является противоречивой фигурой для многих из нас, особенно для жителей стран Карибского бассейна», — заявил де Блазио.

Ранее сообщалось, что с территории кампуса Университета Техаса убрали памятники конфедератам.