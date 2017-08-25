Памятник Колумбу в Нью-Йорке могут признать "символом расизма"
В мире | 25 августа 2017 года, 13:14
Памятник первооткрывателю Америки Христофору Колумбу могут демонтировать в Нью-Йорке, если его признают «символом расизма». Об этом сообщает Mediate.
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио написал в своем твиттере, что «после событий в Шарлотсвилле, администрация города проверит все памятники в городе на наличие признаков насилия».
По словам некоторых чиновников, памятник первооткрывателю Америки может стать одним из признаков ненависти и расового превосходства.
«Я буду ждать решения комиссии, как я уже сказал, Христофор Колумб является противоречивой фигурой для многих из нас, особенно для жителей стран Карибского бассейна», — заявил де Блазио.
Ранее сообщалось, что с территории кампуса Университета Техаса убрали памятники конфедератам.
Источник: Газета.ru