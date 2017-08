В мире |

Тим Кук опубликовал в Twitter фотографию, которая была сделана во время его визита на один из заводов Apple в Цинциннати (США). Многие пользователи социальных сетей предположили, что в кармане штанов главы корпорации находится iPhone 8. Об этом сообщает The Verge.

Thanks to the team at CTS in Cincinnati, manufacturers of best-in-class testing equipment for Apple. Enjoyed my visit this morning! pic.twitter.com/lFLW5caYxw