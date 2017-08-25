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Тим Кук опубликовал в Twitter фотографию, которая была сделана во время его визита на один из заводов Apple в Цинциннати (США). Многие пользователи социальных сетей предположили, что в кармане штанов главы корпорации находится iPhone 8. Об этом сообщает The Verge.

Thanks to the team at CTS in Cincinnati, manufacturers of best-in-class testing equipment for Apple. Enjoyed my visit this morning! pic.twitter.com/lFLW5caYxw — Tim Cook (@tim_cook) 24 августа 2017 г.

Как отмечает издание, снимок не дает возможности узнать подробные характеристики нового устройства. Видна только прямоугольная форма смартфона и его приблизительные размеры.

17 августа 2017 года сообщалось, что австралийское отделение «Макдоналдс» разослало пользователям рекламу своего приложения с изображениями нового iPhone. 15 августа в сети появилось видео с завода Foxconn, на котором собирают iPhone 8.

iPhone 8 представят на ежегодной презентации Apple осенью 2017 года. Предполагается, что устройство лишится сканера отпечатков пальцев и вместо него появится сканер лица.