В штанах у главы Apple разглядели новый айфон (3)

фото

В мире | 25 августа 2017 года, 14:24

Тим Кук опубликовал в Twitter фотографию, которая была сделана во время его визита на один из заводов Apple в Цинциннати (США). Многие пользователи социальных сетей предположили, что в кармане штанов главы корпорации находится iPhone 8. Об этом сообщает The Verge.

Как отмечает издание, снимок не дает возможности узнать подробные характеристики нового устройства. Видна только прямоугольная форма смартфона и его приблизительные размеры.

17 августа 2017 года сообщалось, что австралийское отделение «Макдоналдс» разослало пользователям рекламу своего приложения с изображениями нового iPhone. 15 августа в сети появилось видео с завода Foxconn, на котором собирают iPhone 8.

iPhone 8 представят на ежегодной презентации Apple осенью 2017 года. Предполагается, что устройство лишится сканера отпечатков пальцев и вместо него появится сканер лица.

Комментарии 3
Ну да 5 часов назад
У нормальных мужиков, в штанах яйца, а у этого айфон.
Ответить
Лана2 часа назад
Оно заменяет гениталии пидрил.
Ответить
Яйцо 5 часов назад
Не придумало человечество где носить свое творение
Ответить