Автобус с 50 рабочими упал в море на Кубани: спасено 33 человека
В мире | 25 августа 2017 года, 15:46
По уточненным данным, при падении автобуса в море в Темрюкском районе Краснодарского края выжили 33 человека, рассказал РИА Новости представитель МЧС.
"Предварительно, в автобусе находились 50 человек, обнаружены тела 17 погибших, спасены 33 человека, 32 из них госпитализированы в Темрюкскую центральную районную больницу", — сказал собеседник агентства.
По уточненным данным, при падении автобуса в море в Темрюкском районе Краснодарского края выжили 33 человека, рассказал РИА Новости представитель МЧС.
Источник: РИА Новости