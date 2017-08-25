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По уточненным данным, при падении автобуса в море в Темрюкском районе Краснодарского края выжили 33 человека, рассказал РИА Новости представитель МЧС.

"Предварительно, в автобусе находились 50 человек, обнаружены тела 17 погибших, спасены 33 человека, 32 из них госпитализированы в Темрюкскую центральную районную больницу", — сказал собеседник агентства.

По уточненным данным, при падении автобуса в море в Темрюкском районе Краснодарского края выжили 33 человека, рассказал РИА Новости представитель МЧС.