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Российский вице-премьер Дмитрий Рогозин на своей странице в Facebook поделился ссылкой на клип «Она не похожа на всех».

В подписи к видео указано, что автором слов песни является сам вице-премьер. «Настоящим женщинам посвящается», — отметил Рогозин.

В песне рассказывается о мужчинах, которые заняты зарабатыванием денег и не могут найти свою любовь.

«Женщины золото любят, охотно меняют свободу на клетку.

Девушек золото губит, рубят голубки топориком ветку.

Знают мужчины могущество злата, ищут мужчины для сердца подруг.

Много встречают красивых и ладных, долго бесцельно ходят по кругу».

Ранее в интервью «Комсомольской правде» Рогозин рассказал, что сочинение стихов помогает ему «преодолевать усталость». По его словам, еще во время учебы в школе он получил первое место в московском конкурсе стихотворного перевода.

В июле вице-премьер сообщил, что по дороге на Байконур в самолете он написал песню о любви «Ленка». Чуть позже, после того, как власти Румынии не разрешили самолету с Рогозиным пролететь в Молдавию, он опубликовал стихи, в которых рассказал о «главном молдавском Карабасе».