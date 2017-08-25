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Российский актер Анатолий Пашинин присоединился к украинской армии в качестве добровольца. Как рассказал на своей странице в Facebook журналист Андрей Цаплиенко, артист служит в зоне вооруженного конфликта в Донбассе.

Цаплиенко отметил, что Пашинин встретил День независимости Украины «на передовой». Журналист также опубликовал фото актера в военной форме с сослуживцами.

«Не думал, что буду встречать День независимости в компании человека из вражеских окопов. Но «старлей Доронин» — за нас! Звезда российского кино, герой культового сериала «Грозовые ворота» и уже месяц, как доброволец украинского войска, Анатолий Пашинин отмечает праздник с собратьями на передовой», — написал Цаплиенко.

Анатолий Пашинин родился в Светловодске (Кировоградская область Украины) в семье военных. Окончил Высшее театральное училище имени Щепкина. В 2014 году уехал из России в Запорожье. Выступал в поддержку «Евромайдана». Известен по ролям в фильме «Мы из будущего», сериалах «Грозовые вороты», «Провинциалы», «Побег».

Фото : spb.kp.ru