Вооруженный мачете мужчина напал на военных, патрулирующих бельгийскую столицу, сообщает издание Mirror со ссылкой на местные СМИ.

По его данным, нападавший был застрелен. Солдаты, на которых было совершено нападение, пострадали, однако, по предварительным данным, не получили серьезных ранений.

Некоторые очевидцы произошедшего заявили, что слышали выстрелы. Другие свидетели уточнили, что мужчина напал на двоих солдат. Место происшествия было оцеплено, туда прибыли медики.

По информации телерадиокомпании RTBF, мужчина является сомалийцем, ему около 30 лет. Во время нападения он выкрикивал «Аллах акбар».

В настоящее время уточняются обстоятельства инцидента.

A man attacked soldiers in Brussels with a machete tonight. Pics I took in the street. #Brussels #Brusselsattack #Bruxelles pic.twitter.com/LqDmXFnLa2