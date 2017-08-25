Вооруженный мачете мужчина напал на военный патруль в Брюсселе (4)

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В мире | 25 августа 2017 года, 22:37

Вооруженный мачете мужчина напал на военных, патрулирующих бельгийскую столицу, сообщает издание Mirror со ссылкой на местные СМИ.

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По его данным, нападавший был застрелен. Солдаты, на которых было совершено нападение, пострадали, однако, по предварительным данным, не получили серьезных ранений.

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Некоторые очевидцы произошедшего заявили, что слышали выстрелы. Другие свидетели уточнили, что мужчина напал на двоих солдат. Место происшествия было оцеплено, туда прибыли медики.

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По информации телерадиокомпании RTBF, мужчина является сомалийцем, ему около 30 лет. Во время нападения он выкрикивал «Аллах акбар».

В настоящее время уточняются обстоятельства инцидента.

фото: Twitter

Источник: РИА Новости
Комментарии 4
Майк21 час назад
Мертвый исламист-хороший.
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Ну ты21 час назад
Читай внимательно-застрелен!
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Anatoly21 час назад
Почему в странах Западной Европы,которые так охотно и с большой радостью принимают дезертиров до сих пор не ввели закон о запрещении ношения холодного оружия.Наказание - если нашли при проверке на улице - 5 лет заключения с последующей высылкой из страны.Дезертиры свободно покупают в магазинах(а почему именно мачете,ведь там не рубят тростник?)холодное оружие и свободно расхаживают,высматривая жертвы.Что стало с этим нападавшим,пока не пишут,но скорее всего он спокойно покинул место нападения.А если военные были при оружии,то почему дали ему уйти не пристрелив его на месте? Может он этого как раз хотел - побыстрее встретиться с аллахом? Странно всё это.
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