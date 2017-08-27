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Ни один из участников летней Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро не умер за год, прошедший после церемонии закрытия Игр. Об этом сообщила журналистка, спортивный статистик Хилари Эванс на своей странице в Twitter.

"На сегодняшний день у нас нет сообщений о смерти ни одного из спортсменов, выступавших на Олимпиаде в Рио. Единственный раз все атлеты сумели прожить 12 месяцев после церемонии закрытия Игр — впервые после первой современной Олимпиады 1896 года в Афинах", — написала Эванс.

Всего в летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро приняли участие 12 500 спортсменов. Игры прошли с 5 по 21 августа 2016 года. Первое место в медальном зачете заняла сборная США с 121 наградой (46 золотых). Российские спортсмены завоевали 56 медалей (19 золотых) и заняли четвертое место в общем зачете — после США, Великобритании и Китая.