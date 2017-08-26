В мире |

Уголовное преследование художественного руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова, который был отправлен под домашний арест по обвинению в мошенничестве, не повлияет на работу театра. Премьера спектакля режиссера "Маленькие трагедии" состоится в ранее заявленные даты.

Как сообщается на официальном сайте "Гоголь-центра", постановка спектакля будет показана 15,16 и 17 сентября, а также 28 и 29 октября. Афиши на сентябрь и октябрь также остаются без изменений. "Мы благодарим всех наших зрителей, друзей и партнеров за поддержку. Для нас невероятно важны ваши слова и поступки", - подчеркнули в театре.

В это же время съемки фильма "Лето" Серебренникова о рок-музыканте Викторе Цое будут заморожены сразу после съемок технических сцен, и сцен, которые актеры и группа успели отрепетировать еще вместе с режиссером и по его заметкам. Об этом сообщил продюсер картины Илья Стюарт.

Создатели фильма пришли к мнению, что закончить его без Серебренникова невозможно. "Кирилл Серебренников - наш режиссер и наш близкий друг, его фильм не может быть доснят без его участия. Это позиция съемочной группы и всех наших партнеров. Мы благодарим всех друзей и коллег за невероятную поддержку в эти дни", - пояснил Стюарт (цитата по "Интерфакс").

Создатели картины также попросили не распространять "сомнительную и ложную информацию касательно фильма и съемочного процесса". "Мы верим, что фильм "Лето" обязательно будет доснят. Все наши мысли с Кириллом Семеновичем", - резюмировал продюсер фильма.

В среду Басманный суд столицы отправил Кирилла Серебренникова под домашний арест до 19 октября. Своей вины режиссер не признал, назвав обвинение абсурдным. Многие общественные деятели выступили в его защиту. Поддержать артиста перед началом заседания, в частности, пришли режиссеры Борис Хлебников, Андрей Смирнов и Владимир Мирзоев, телеведущий Леонид Парфенов, писательница Людмила Улицкая, главред "Нового литературного обозрения" Ирина Прохорова, журналист Сергей Пархоменко, публицист Виктор Шендерович, актеры Алиса Хазанова, Юрий Колокольников и Александр Паль.