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Президент США Дональд Трамп объявил в Техасе режим стихийного бедствия из-за урагана четвертой категории "Харви", который обрушился на этот штат. Об этом глава государства сообщил в своем Twitter.

"По запросу губернатора Техаса я подписал Провозглашение стихийного бедствия, которое позволит правительству оказать штату максимальную поддержку", — написал Трамп.

Heavy rain and strong winds visible as Hurricane #Harvey makes landfall in Port Lavaca, Texas. https://t.co/ID6yZIi7Q5 pic.twitter.com/Jr9lM4d6I5 — ABC News (@ABC) 26 августа 2017 г.

Позднее на сайте Белого дома появилось адресованное президенту сообщение советника Трампа по вопросам национальной безопасности Тома Боссерта. В нем отмечается, что, предположительно, "Харви" станет самым крупным штормом в США за последние 10 лет. По прогнозам синоптиков, циклон может привести к наводнениям в Техасе.

В 30 округах штата Техас из-за циклона "Харви" был введен режим бедствия за двое суток до того, как тот приблизился к побережью страны.

В августе 2005 года на территорию США обрушился ураган "Катрина". Тогда погибли почти 2 тысячи человек, бедствие обошлось американской казне в рекордную сумму — 108 миллиардов долларов. Больше всего пострадал Новый Орлеан в штате Луизиана: четыре пятых его территории было подтоплено, а почти 1,5 тысячи горожан погибли, несмотря на эвакуацию до 90 процентов населения.