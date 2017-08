В мире |

Президент США Дональд Трамп объявил в Техасе режим стихийного бедствия из-за урагана четвертой категории "Харви", который обрушился на этот штат. Об этом глава государства сообщил в своем Twitter.

"По запросу губернатора Техаса я подписал Провозглашение стихийного бедствия, которое позволит правительству оказать штату максимальную поддержку", — написал Трамп.

Heavy rain and strong winds visible as Hurricane #Harvey makes landfall in Port Lavaca, Texas. https://t.co/ID6yZIi7Q5 pic.twitter.com/Jr9lM4d6I5