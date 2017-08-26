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Бывший инженер Volkswagen (VW) приговорен в США к 40 месяцам заключения за роль в "дизельгейте". Джеймс Лиэнг помогал немецкому автопроизводителю создать систему для обмана испытаний дизельных автомобилей на выбросы в США. Он стал первым, кто получил приговор суда за участие в крупнейшем скандале в истории автомобильной промышленности, пишет Bloomberg.

Лиэнг, который признал себя виновным в заговоре в прошлом году, получил меньше установленного законом максимального срока за преступление, поскольку сотрудничал со следствием. Обвинение назвало его ключевым инсайдером для понимания того, как VW обманывал регуляторов и потребителей в течение многих лет.

Лиэнг был вовлечен в схему обмана регуляторов и потребителей, сказал окружной судья Шон Кокс на слушании в Детройте в пятницу.

"Это серьезное преступление и связано с массовым мошенничеством в отношении американских потребителей", - сказал Кокс. Лиэнг, владея большим домом с бассейном в Южной Калифорнии, обладая годовым доходом в 250 000 долларов, "не хотел отказаться от этого образа жизни, что было неправильно".

"Сотрудничество или раскаяние не оправдывают ваше поведение", - сказал судья Лиэнгу.

"Лиэнг не был вдохновителем этого ошеломительного мошенничества", но "принимал участие во многих ключевых событиях", говорится в судебных документах. Он занимался разработкой двигателя и обманного устройства в 2006 г. и участвовал в переговорах с Агентством по охране окружающей среды США и Калифорнийским советом по воздушным ресурсам в 2007 г. для получения разрешений на поставки автомобилей в страну.

Лиэнг был первым, кто принял на себя ответственность, сказал его адвокат Даниэль Никсон: "Он стал всемирным лицом этого скандала". Сам Лиэнг отказался говорить на судебном заседании.

Немецкий гражданин, уроженец Индонезии 63-летний Джеймс Лиэнг был руководителем по дизельным технологиям в США. Суд также оштрафовал его на 200 000 долларов и предписал оставить под наблюдением после освобождения. Второй сотрудник VW, взятый под стражу в США, Оливер Шмидт, признал себя виновным 4 августа в заговоре и нарушении закона США о чистом воздухе.

Лиэнг и Шмидт входят в число восьми руководителей VW, обвиняемых в преступлениях за предполагаемые роли в схеме обмана с дизельными выбросами. В сентябре 2015 г. VW признал, что около 11 млн дизельных автомобилей по всему миру оснащены обманными устройствами для обхода тестов на вредные выбросы. В Германии также проводится расследование действий компании. Скандал уже обошелся VW в более 24 млрд долларов на урегулирование гражданских и уголовных претензий в США.