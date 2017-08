В мире |

Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение, которое запрещает принимать трансгендеров на службу в вооруженные силы, но оставил судьбу действующих военнослужащих-трансгендеров на усмотрение Пентагона.

В меморандуме, подписанном Трампом, решение мотивируется, среди прочего, высокими затратами на медицинское обслуживание трансгендеров. О намерении прекратить принимать трансгендеров в вооруженные силы Трамп внезапно сообщил месяц назад в своем "Твиттере". Новый документ формализует решение президента.

After consultation with my Generals and military experts, please be advised that the United States Government will not accept or allow...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 июля 2017 г.

....Transgender individuals to serve in any capacity in the U.S. Military. Our military must be focused on decisive and overwhelming..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 июля 2017 г.

....victory and cannot be burdened with the tremendous medical costs and disruption that transgender in the military would entail. Thank you — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 июля 2017 г.

Трансгендеров начали принимать в вооруженные силы по распоряжению предшествующего президента Барака Обамы.

В директиве Трампа также запрещается финансировать любые процедуры, связанные с переменой пола военнослужащих, за исключением уже начатых, но на данный момент не завершенных.

До 21 февраля 2018 год министр обороны Джеймс Мэттис должен будет представить Трампу подробный план по реализации этих изменений. Официальный представитель Белого дома не уточнил, могут ли те трансгендеры, кто уже служит в армии США, продолжать службу.

Он сообщил, что по мнению Трампа, администрация президента Обамы, вводя разрешение на службу в армии трансгендеров, не привела достаточных оснований для такого решения и не подумала о последствиях.

"Приказ президента избавиться от служащих-трансгендеров и отказ в медицинском обслуживании трансгендеров - это не что иное, как чистка", - заявил Мэтт Торн, директор группы OutServe-SLDN, представляющей ЛГБТ-сообщество в рядах вооруженных сил.

По оценке стратегического исследовательского центра RAND, в составе вооруженных сил США служат от 2 до 11 тысяч трансгендеров.

По подсчетам организации в 2016 году, медицинское обслуживание трансгендеров повысило ежегодные траты Пентагона на медицину максимум на 0,13% - это около 8,4 млн долларов.