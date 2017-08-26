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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что благодаря украинским авиаторам страна является авиационной державой. Об этом он написал в своем фейсбуке.

"Искренне поздравляю украинских авиаторов с профессиональным праздником. Благодаря вам на украинских крыльях летает весь мир, а Украина носит гордое звание авиационной державы", — написал он.

Он также пожелал авиаторам "благополучия, счастья и безоблачного неба над головой".

Ранее сообщалось, что на Украине представили первый отечественный вертолет.