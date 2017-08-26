Порошенко назвал Украину авиационной державой (5)

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В мире | 26 августа 2017 года, 14:16

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что благодаря украинским авиаторам страна является авиационной державой. Об этом он написал в своем фейсбуке.

"Искренне поздравляю украинских авиаторов с профессиональным праздником. Благодаря вам на украинских крыльях летает весь мир, а Украина носит гордое звание авиационной державы", — написал он.

Он также пожелал авиаторам "благополучия, счастья и безоблачного неба над головой".

Ранее сообщалось, что на Украине представили первый отечественный вертолет.

Источник: Газета.ru
Комментарии 5
Лёлик3 часа назад
Майдауны курнут и летают , курнут и летают , не хотят приземляться , а трава уже на исходе , это грозит мёртвой петлёй...
2
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Читатель1 час назад
Дубок ты стоеросовый. Конченный. Транслитом умеешь пользоваться, недоумок стекловатный.
1
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##13 минуты назад
Братан, ты забыл про непобедимый Флот! И (гулять так гулять) секретные электронные силы лунного базирования.
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