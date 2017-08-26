Порошенко назвал Украину авиационной державой (5)
В мире | 26 августа 2017 года, 14:16
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что благодаря украинским авиаторам страна является авиационной державой. Об этом он написал в своем фейсбуке.
"Искренне поздравляю украинских авиаторов с профессиональным праздником. Благодаря вам на украинских крыльях летает весь мир, а Украина носит гордое звание авиационной державы", — написал он.
Он также пожелал авиаторам "благополучия, счастья и безоблачного неба над головой".
Ранее сообщалось, что на Украине представили первый отечественный вертолет.
Источник: Газета.ru
Майдауны курнут и летают , курнут и летают , не хотят приземляться , а трава уже на исходе , это грозит мёртвой петлёй...
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Дубок ты стоеросовый. Конченный. Транслитом умеешь пользоваться, недоумок стекловатный.
11
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Братан, ты забыл про непобедимый Флот! И (гулять так гулять) секретные электронные силы лунного базирования.
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