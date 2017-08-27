США посоветовали Украине не начинать свою ядерную программу (1)
В мире | 27 августа 2017 года, 10:49
Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер выступил с заявлением о том, что Киеву не следует начинать собственную ядерную программу. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Прямой».
«Если бы Украина не присоединилась к странам, которые отказались от ядерного оружия, то это было бы плохим решением. Я не думаю, что ядерное оружие было бы чем-то позитивным для Украины. Мне не хотелось бы, чтобы она снова возрождала этот процесс», — отметил Волкер.
По его словам, сейчас у Украины есть множество проблем с безопасностью. в частности, присоединение Крыма к России.
Спецпредставитель пояснил, что в 1994 году «никто и не думал, что Россия может так поступить».
Источник: Lenta.ru
Какая еще "ядерная программа", когда Украина уже является ядерной проблемой! Янкесы надеются отсидется за океаном, а Европе-то что делать если очередной Чернобыль случится? И кто тут выгодополучатель?
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