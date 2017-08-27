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Режиссер первой части киносерии «Техасская резня бензопилой» Тоуб Хупер умер в возрасте 74 лет в Калифорнии. Об этом сообщает Variety.

RIP Tobe Hooper. The best tribute I can give you is the fact that this year will be the 5th time we've had Texas Chainsaw Massacre at HHN. pic.twitter.com/NNLgXkZSZZ — Horror Nights (@HorrorNights) August 27, 2017

«Техасская резня бензопилой», снятая в 1974 году, стала культовым фильмом в жанре ужасов. Бюджет картины составил всего 300 тысяч долларов. Ее сюжет рассказывал о группе друзей, которая столкнулась с каннибалами во время путешествия к старинной усадьбе. Фильм стал первым в серии — Хупер снял его продолжение в 1986 году. В 2003 году был снят ремейк фильма, в 2006 году — приквел, в 2013 году — сиквел. В 2017 году на экраны выйдет фильм «Техасская резня бензопилой: Кожаное лицо» — еще один приквел оригинального фильма.

Кроме того, Хупер был режиссером популярного фильма ужасов «Полтергейст», сценарий к которому написал Стивен Спилберг. Он также был продюсером картины. Сюжет картины рассказывает о семье, которую начинают преследовать злые духи.

Хупер также занимался съемками эпизодов для сериалов — в частности, для «Баек из склепа», «Человека из ниоткуда» и «Темных небес».

Фото из Twitter