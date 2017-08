В мире |

Режиссер первой части киносерии «Техасская резня бензопилой» Тоуб Хупер умер в возрасте 74 лет в Калифорнии. Об этом сообщает Variety.

RIP Tobe Hooper. The best tribute I can give you is the fact that this year will be the 5th time we've had Texas Chainsaw Massacre at HHN. pic.twitter.com/NNLgXkZSZZ