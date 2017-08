В мире |

В Техасе жертвами урагана «Харви» стали по меньшей мере два человека, еще 14 получили травмы. Об этом сообщает [Associated Press](

Devastating before-and-after footage shows street of buildings leveled in Rockport, Texas, by Hurricane #Harvey. https://t.co/wn8GG2yJ82 pic.twitter.com/TqhVy17y2v