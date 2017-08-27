На США обрушился ураган "Харви": есть жертвы (2)

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В мире | 27 августа 2017 года, 13:38

В Техасе жертвами урагана «Харви» стали по меньшей мере два человека, еще 14 получили травмы. Об этом сообщает [Associated Press](

Еще от 30 до 40 человек числятся пропавшими без вести, сообщает USA Today.

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Ураган может продлиться еще несколько дней и вызвать сильное наводнение. Количество осадков может составить до 100 сантиметров.

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Пока точный ущерб от урагана установить не удается из-за погодных условий. Сильнее всего, по предположению Associated Press, в результате урагана пострадал город Рокпорт.

Источник: ПОЛИТ.РУ
Комментарии 2
Патриот 1 час назад
Да штобы всю всю профашистскую Америку сдул с лица земли, вони будет меньше. Не Америка а какой-то отстой..
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вот так45 минут назад
Не зря они прибалтику от населения зачищают.Там у них не комфортно становится.Нужны новые территории.
А дома у них фанерные.Там сильно то и дуть не нужно что бы рассыпались.
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