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В Техасе жертвами урагана «Харви» стали по меньшей мере два человека, еще 14 получили травмы. Об этом сообщает [Associated Press](

Devastating before-and-after footage shows street of buildings leveled in Rockport, Texas, by Hurricane #Harvey. https://t.co/wn8GG2yJ82 pic.twitter.com/TqhVy17y2v — ABC News (@ABC) August 27, 2017

Еще от 30 до 40 человек числятся пропавшими без вести, сообщает USA Today.

Ураган может продлиться еще несколько дней и вызвать сильное наводнение. Количество осадков может составить до 100 сантиметров.

Пока точный ущерб от урагана установить не удается из-за погодных условий. Сильнее всего, по предположению Associated Press, в результате урагана пострадал город Рокпорт.