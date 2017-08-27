На США обрушился ураган "Харви": есть жертвы (2)
В мире | 27 августа 2017 года, 13:38
В Техасе жертвами урагана «Харви» стали по меньшей мере два человека, еще 14 получили травмы. Об этом сообщает [Associated Press](
Devastating before-and-after footage shows street of buildings leveled in Rockport, Texas, by Hurricane #Harvey. https://t.co/wn8GG2yJ82 pic.twitter.com/TqhVy17y2v— ABC News (@ABC) August 27, 2017
Еще от 30 до 40 человек числятся пропавшими без вести, сообщает USA Today.
Ураган может продлиться еще несколько дней и вызвать сильное наводнение. Количество осадков может составить до 100 сантиметров.
Пока точный ущерб от урагана установить не удается из-за погодных условий. Сильнее всего, по предположению Associated Press, в результате урагана пострадал город Рокпорт.
Источник: ПОЛИТ.РУ
А дома у них фанерные.Там сильно то и дуть не нужно что бы рассыпались.