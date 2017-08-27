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Проведенный лондонскими полицейскими эксперимент показал, что для проникновения террористов в британский парламент потребуется всего пять минут. Об этом сообщает газета The Telegraph со ссылкой на трех источников, знакомых с ходом эксперимента.

«Проведенный эксперимент показал, что террористы могут проникнуть в парламент в течение пяти минут и устроить резню для более чем ста депутатов»,​ — указывается в материале газеты.

Симулированная атака на британский парламент, державшаяся в тайне от большинства парламентариев и работников ведомства, прошла ночью 26 августа. Полицейские, исполнявшие роль террористов, использовали лодку, чтобы проникнуть в парламент со стороны Темзы. Затем они прошли по коридорам и «взяли штурмом» Палату общин.

После проверки полиция рекомендовала установить защитные барьеры на Темзе, чтобы исключить возможность доступа к парламенту по реке. Также выходы к реке будет защищать вооруженная охрана.