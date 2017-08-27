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Как заявил источник в парламенте Великобритании, премьер-министр страны Тереза Мэй может планировать свою отставку. Об этом пишет Mirror.

Отставка может состояться уже 30 августа 2019, то есть до следующих парламентских выборов.

«Очевидно, что она не будет лидером нашей партии на следующих выборах и уйдет к сентябрю 2019 года», — сказал источник в Консервативной партии, которую возглавляет Мэй.

По некоторым данным, премьер могла рассказать однопартийцам о своей отставке.

Но до того, как покинуть пост, Мэй намерена вывести Великобританию из Евросоюза. «Она пригласила парламентариев с тем, чтобы убедиться в том, что до этого времени не будет проводиться состязание за лидерство», — пояснил источник.

В качестве причин ухода Мэй называют ее поражение на недавних парламентских выборах, на которых победу одержал лидер лейбористов Джереми Корбин, а также отказ от затруднительных переговоров с Евросоюзом по поводу Brexit.