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Австрийский турист, который совершал пеший поход в горах Сьерра Невада на севере штата Калифорния, пострадал от удара молнии, попавшей прямо в него. Разряд оказался запечатлен на камеру мобильного телефона, который мужчина держал в руках, чтобы снять открывающиеся с вершины горы виды.

Австриец, имя которого указывается как Матиас, находился в походе со своей подругой и знакомым. Молния ударила в него на вершине горы под названием Тинкерс Ноб. Очевидцы увидели вспышку и вызвали спасателей, которые зафиксировали у пострадавшего серьезные ожоги тела, сообщает Daily Mail.

Мужчина при этом мог передвигаться самостоятельно, хоть и с трудом. Его одежда и обувь также обгорели в нескольких местах. Австрийца доставили вертолетом в одну из местных больниц, его состояние оценивается как стабильное.

В момент удара молнии Матиас делал фото на свой телефон, который в итоге уцелел. На получившемся фото видна бело-оранжевая полоса, пересекающая экран по вертикали. Родственник знакомой туриста выложил снимок в одну из групп в Facebook, откуда она попала в прессу.

Источник: vesti.ru

Фото: vesti.ru