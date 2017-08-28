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Сотрудник BuzzFeed Райан Бродерик заметил, что исполнитель роли Джона Сноу в "Игре престолов" Кит Харингтон удивительно похож на создателя цикла романов "Песнь льда и пламени", который лег в основу сериала, Джорджа Мартина.

Бродерик опубликовал снимки в сравнении в Twitter. После этого, как отмечает The Independent, микроблогеры словно потеряли голову.

wanna see something wicked fucked up? pic.twitter.com/4dqlNmfe9C — Ryan Broderick (@broderick) 24 августа 2017 г.

Пост Бродерика вызвал ажиотаж в Twitter. Запись собрала больше 50 тысяч ретвитов и свыше сотни тысяч лайков.

Пользователи удивляются тому, как раньше не обнаружили внешнего сходства.

Юзеры разыскали и другие фотографии Джорджа Мартина в молодости и удостоверились в том, что сходство с Харингтоном не выдумка.

Источник: lenta.ru