Сотрудник BuzzFeed Райан Бродерик заметил, что исполнитель роли Джона Сноу в "Игре престолов" Кит Харингтон удивительно похож на создателя цикла романов "Песнь льда и пламени", который лег в основу сериала, Джорджа Мартина.

Бродерик опубликовал снимки в сравнении в Twitter. После этого, как отмечает The Independent, микроблогеры словно потеряли голову.

wanna see something wicked fucked up? pic.twitter.com/4dqlNmfe9C