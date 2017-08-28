Туристка из Польши подверглась групповому изнасилованию в Италии (10)

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В мире | 28 августа 2017 года, 10:38

Полиция итальянского города Римини ведет розыск четырех человек, подозреваемых в групповом изнасиловании туристки из Польши и избиении ее мужа.

Супружеская пара подверглась нападению около 4 часов утра по местному времени (5:00 мск) в ночь на воскресенье на местном пляже.

Злоумышленники избили мужчину, после чего надругались над его женой. Пострадавших обнаружили случайные прохожие, которые вызвали скорую помощь и полицейских. С серьезными травмами супруги были госпитализированы.

По версии стражей порядка, насильники находились под воздействием алкоголя и наркотиков. Кроме того полицейские считают, что они могут быть причастны к аналогичному нападению, жертвой которого стал перуанский транссексуал.

По сообщению телеканала TVN 24, преступление могло быть совершено выходцами из Северной Африки.

Источник: lenta.ru

Комментарии 10
Махир Джалилов 9 часов назад
Надо вдогонку этим негодяям пустить хирургов косметологов , чтобы отрезать им источник проблемы !
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Патриот 9 часов назад
Геропейская дерьмократия, " кого хочу того и трахаю".
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Dmitrij Azar 9 часов назад
Гнать их ,устроить им тёмную
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