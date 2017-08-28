В мире |

Полиция итальянского города Римини ведет розыск четырех человек, подозреваемых в групповом изнасиловании туристки из Польши и избиении ее мужа.

Супружеская пара подверглась нападению около 4 часов утра по местному времени (5:00 мск) в ночь на воскресенье на местном пляже.

Злоумышленники избили мужчину, после чего надругались над его женой. Пострадавших обнаружили случайные прохожие, которые вызвали скорую помощь и полицейских. С серьезными травмами супруги были госпитализированы.

По версии стражей порядка, насильники находились под воздействием алкоголя и наркотиков. Кроме того полицейские считают, что они могут быть причастны к аналогичному нападению, жертвой которого стал перуанский транссексуал.

По сообщению телеканала TVN 24, преступление могло быть совершено выходцами из Северной Африки.

Источник: lenta.ru