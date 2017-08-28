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В ближайшие недели компания Apple официально выпустит операционную систему iOS 11. Выход долгожданной многими пользователями версии iOS может огорчить многих разработчиков приложений, поскольку система не будет поддерживать 32-битные приложения.

Как пишет Phone Arena, в настоящее время в магазине App Store насчитывается примерно 187 тысяч 32-битных приложений. Не исключено, что они останутся в магазине и после релиза iOS 11, но пользоваться ими смогут только владельцы устройств, работающих под управлением предыдущих версий iOS. Также возможно, что Apple удалит эти программы из своего магазина.

По данным аналитической компании Sensor Towers, большинство 32-битных приложений в App Store составляют игры (около 40 тысяч). Следом за ними идут образовательные и развлекательные приложения. Всего же в магазине насчитывается примерно 2,4 миллиона приложений.

Чтобы проверить, какие из установленных на iPhone приложений являются 32-битными, владельцу смартфона необходимо зайти в настройки, выбрать пункт "General", затем "About" и, наконец, "Applications". После этого на экране отобразится список 32-битных программ.

Напомним, что iOS 11 была анонсирована в начале июня. Система получила целый ряд обновлений, включая новое ядро для машинного обучения и поддержку приложений с дополненной реальностью. Также сообщалось, что iOS 11 сможет автоматически удалять редко используемые приложения.

Источник: newsru.com