В мире |

Во Франции в возрасте 79 лет умерла актриса Мирей Дарк, игравшая в фильмах «Борсалино» и «Высокий блондин в черном ботинке». Об этом сообщает RTL со ссылкой на семью актрисы.

Точная причина смерти не известна, однако, как отмечает RTL, в сентябре 2016 году Дарк уже перенесла кровоизлияние в мозг, после которого была госпитализирована. До этого после второго инсульта она лишилась речи, рассказал муж актрисы Паскаль Депре. В 1980 году актриса перенесла операцию на сердце.

Мирей Дарк родилась 15 мая 1938 года во французском Тулоне в семье садовника и владелицы бакалейного магазина. В 1959 году она переехала в Париж, где начала работать манекенщицей.

С 1960 года Дарк снимается в кино и на телевидении. Первую большую роль актриса получает в фильме «Месье», где ее партнером стал Жан Габен. Во Франции она получила широкую популярность после фильма «Большой кузнечик». В 1972 году Дарк получила главную роль в фильме «Высокий блондин в черном ботинке», где снималась вместе с Пьером Ришаром. Больше десяти лет она была гражданской женой Алена Делона.​ В 1980-х годах в карьере актрисы случился перерыв, после чего она в середине 1990-х вернулась на телевидение.