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Пользователь Reddit опубликовал фотографию свиньи, которую спасли во время наводнения. Юзер предложил посетителям портала сделать фотожабы с животным, которое выглядит радостным.

Пользователи охотно откликнулись на идею и начали присылать фотожабы в комментарии под постом. Юзеры представили, кто еще мог бы мог заменить на снимке спасенную свинью. Они пришли к выводу, что на месте животного также органично смотрелся бы жираф, Бэтмен или Ким Чен Ын. Некоторым показалось, что снимок напоминает кадр из фильмов о войне.

Другие посчитали, что свинья находилась вовсе не в зоне затопления, а в баре, где она перебрала и откуда ее пытается вывести охрана.

Всего запись собрала более тысячи комментариев и сотни фотожаб со свиньей в главной роли.

Фото: Reddit, Twitter