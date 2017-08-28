В Германии мигранты перевели в родные страны рекордные 4,2 миллиарда евро

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В мире | 28 августа 2017 года, 16:29

Проживающие и работающие в Германии мигранты в 2016 году осуществили денежные переводы в страны своего происхождения на рекордную сумму около 4,2 миллиарда евро, пишет издание Wirtschaftswoche.

По данным Центрального банка Германии (Bundesbank), эта цифра стала рекордной за время после воссоединения Германии.

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Сообщается, что в 2016 году мигранты перевели своим семьям, находящимся дома, на 700 миллионов больше, чем в предыдущем. Так, например, в Сирию в прошлом году было переведено 67 миллионов евро, в то время как в 2015 году — 18 миллионов.

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Однако большая часть денег через переводы семьям традиционно уходит из Германии в Турцию — на протяжении нескольких лет сумма держится на уровне около 800 миллионов евро.

Источник: news.rambler.ru
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