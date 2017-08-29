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Французский производитель молочной продукции Danone перевозит в Сибирь из Нидерландов и Германии почти 5000 коров голштинской породы. Таким образом компания рассчитывает снизить себестоимость собственной продукции и сдержать рост цен на свои продукты на российском рынке, сообщает агентство Блумберг.

Коровам предстоит переехать почти на 4500 км на ферму под Тюменью, сообщил агентству Блумберг глава российского представительства Danone Чарли Капетти. Ранее компания совместно с российским сельскохозяйственным холдингом "Дамате" приобрела ферму под Тюменью, занимающую 60 га.

Danone планирует, что все 5000 коров переедут в Россию уже в сентябре, производство молока на ферме будет запущено в мае следующего года.

Компания надеется, что увеличение производства сырого молока на территории России поможет сдержать рост цен на свою продукцию, продающуюся на местном рынке.

Только за минувший год рост цен на сырое молоко в России составил 14%, что привело к росту стоимости всей молочной продукции.

Одна из главных причин роста цен на молочную продукцию - продовольственное эмбарго, введенное Россией три года назад в ответ на санкции ЕС и США. Контрсанкции подразумевают запрет на поставку в Россию в том числе и молочной продукции.