В мире |

Северная Корея запустила очередную ракету, которая в этот раз пролетела над северным японским островом Хоккайдо, а затем упала в море, сообщает правительство Японии.

Япония не предприняла никаких попыток сбить эту ракету. Она была запущена рано утром по местному времени.

Японская пресса сообщает, что перед падением ракета развалилась на три части.

В субботу Северная Корея испытала три ракеты у своего восточного побережья.

Во время инцидента в понедельник власти Японии предупредили жителей о необходимости проявлять бдительность и принять меры предосторожности, но японская общественная телерадиокомания Эн-Эйч-Кей не сообщает ни о каком ущербе от пролета ракеты.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что правительство принимает все возможные меры для того, чтобы защитить граждан.

Главный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга назвал это испытание северокорейской ракеты "беспрецедентной, серьезной угрозой". По его словам Япония примет "все необходимые меры" в ответ на эти действия Пхеньяна.

По просьбе Японии и ее союзников Совет Безопасности ООН вскоре соберется на экстренное заседание.